Всего из 2 ингредиентов: приготовьте шоколадный мусс на День матери

12 мая 2024, 22:30
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Источник:

Un jour Une recette

Приготовьте на День матери вкусный шоколадный мусс. Для этого нужно иметь всего 2 ингредиента.

Апельсин прекрасно сочетается с шоколадом. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Шоколадно-апельсиновый мусс

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов черного шоколада;
– 200 миллилитров апельсинового сока.

Приготовление:

  1. Выжмите сок из апельсинов.
  2. Шоколад поломайте на мелкие куски и растопите на водяной бане.
  3. Влейте к растопленному шоколаду свежий апельсиновый сок и быстро перемешайте до однородной консистенции.
  4. Разлейте апельсиново-шоколадную массу в порционную посуду и поставьте в холодильник, чтобы десерт застыл. На это уйдет до 30 минут.
  5. При желании украсьте готовый шоколадно-апельсиновый мусс апельсиновой цедрой.
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Автор: Ольга Котів