Апельсин прекрасно сочетается с шоколадом. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Шоколадно-апельсиновый мусс

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Выжмите сок из апельсинов.
  2. Шоколад поломайте на мелкие куски и растопите на водяной бане.
  3. Влейте к растопленному шоколаду свежий апельсиновый сок и быстро перемешайте до однородной консистенции.
  4. Разлейте апельсиново-шоколадную массу в порционную посуду и поставьте в холодильник, чтобы десерт застыл. На это уйдет до 30 минут.
  5. При желании украсьте готовый шоколадно-апельсиновый мусс апельсиновой цедрой.