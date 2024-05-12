Апельсин прекрасно сочетается с шоколадом. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Шоколадно-апельсиновый мусс
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Выжмите сок из апельсинов.
- Шоколад поломайте на мелкие куски и растопите на водяной бане.
- Влейте к растопленному шоколаду свежий апельсиновый сок и быстро перемешайте до однородной консистенции.
- Разлейте апельсиново-шоколадную массу в порционную посуду и поставьте в холодильник, чтобы десерт застыл. На это уйдет до 30 минут.
- При желании украсьте готовый шоколадно-апельсиновый мусс апельсиновой цедрой.