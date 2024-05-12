Киви придаст торту приятной кислинки. В свою очередь, кокос придаст тропического аромата.
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Торт с кокосом и киви
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Отделите белки от желтков. В белки всыпьте соль и взбивайте миксером на средних оборотах 1 – 2 минут до образования пены. Не прекращая взбивать, постепенно всыпьте в белковую массу сахар. Взбивайте, пока она не станет белоснежной и не растворится весь сахар. Далее всыпьте кукурузный крахмал и перемешайте белковую массу на самых низких оборотах миксера.
- Всыпьте кокосовую стружку и перемешайте круговыми движениями лопатки снизу вверх.
- Выстелите форму пергаментом. Поделите белковую массу на 3 части. Выложите одну часть в форму и равномерно распределите ее лопаткой. Выпекайте в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Так же поступите с каждой частью. Каждую следующую часть белковой массы выкладывайте только после того, как форма остынет.
- Смешайте сметану, сахар, яичные желтки в кастрюле. Поставьте ее на средний огонь и очень быстро вымешивайте ингредиенты. Добавьте кукурузный крахмал и вымешивайте массу все время, пока она не загустеет. Как только крем закипит, проварите его еще 10 – 15 секунд, не переставая помешивать, а затем снимите с огня и накройте пищевой пленкой. Оставьте кастрюлю, чтобы крем остыл до комнатной температуры.
- Масло комнатной температуры разрежьте на кусочки и взбивайте миксером в течение 6 – 7 минут на самых низких оборотах, пока оно не станет пышным и нежным. В то же время постепенно добавляйте заварной крем. Можно добавить куркуму для насыщенного желтого цвета.
- Вымойте киви, почистите и нарежьте кружочками. Опустите первый корж в форму, в которой его выпекали. Намажьте кремом и выложите на крем кусочки киви. Приверните кусочки киви кремом. Накройте вторым коржом, повторите с ним ту же процедуру и накройте последним коржом.
- Верхний корж намажьте кремом, притрусите кокосовой стружкой и укройте пищевой пленкой. Для лучшего результата поставьте в холодильник на 10 – 12 часов.