Нужно всего 2 ингредиента: готовим уникальный десерт, который понравится всем

7 февраля 2024, 21:25
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Источник:

tetiana_kvitta

Вкусный десерт можно приготовить всего из 2 продуктов. Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы убедиться.

Кроме этого, это блюдо является отличным способом заставить детей есть манку. Они даже не догадаются, что это так полезно.

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Рецепт десерта из манки

  • Время: 10 минут + 1 час на стабилизацию
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 200 миллилитров сока на ваш вкус;
– 2 столовые ложки манки.

Приготовление:

  1. Соедините манку и сок. Поставьте на огонь и варите 3 минуты, помешивая.
  2. Взбейте миксером до просветления массы.
  3. После этого переложите десерт в глубокую порционную тарелочку и поставьте в холодильник на 1 час.
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Автор: Ольга Котів