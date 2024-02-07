Нужно всего 2 ингредиента: готовим уникальный десерт, который понравится всем
7 февраля 2024, 21:25Читати новину українською
Источник:tetiana_kvitta
Вкусный десерт можно приготовить всего из 2 продуктов. Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы убедиться.
Кроме этого, это блюдо является отличным способом заставить детей есть манку. Они даже не догадаются, что это так полезно.
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Рецепт десерта из манки
- Время: 10 минут + 1 час на стабилизацию
- Порций: 1
– 200 миллилитров сока на ваш вкус;
– 2 столовые ложки манки.
Приготовление:
- Соедините манку и сок. Поставьте на огонь и варите 3 минуты, помешивая.
- Взбейте миксером до просветления массы.
- После этого переложите десерт в глубокую порционную тарелочку и поставьте в холодильник на 1 час.