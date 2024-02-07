Кроме этого, это блюдо является отличным способом заставить детей есть манку. Они даже не догадаются, что это так полезно.

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Рецепт десерта из манки

Время : 10 минут + 1 час на стабилизацию

: 10 минут + 1 час на стабилизацию Порций: 1

Ингредиенты:

– 200 миллилитров сока на ваш вкус;

– 2 столовые ложки манки.

Приготовление:

Соедините манку и сок. Поставьте на огонь и варите 3 минуты, помешивая. Взбейте миксером до просветления массы. После этого переложите десерт в глубокую порционную тарелочку и поставьте в холодильник на 1 час.

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