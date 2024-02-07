Кроме этого, это блюдо является отличным способом заставить детей есть манку. Они даже не догадаются, что это так полезно.

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Рецепт десерта из манки

  • Время: 10 минут + 1 час на стабилизацию
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Соедините манку и сок. Поставьте на огонь и варите 3 минуты, помешивая.
  2. Взбейте миксером до просветления массы.
  3. После этого переложите десерт в глубокую порционную тарелочку и поставьте в холодильник на 1 час.