Окрім цього, ця страва є чудовим способом змусити дітей їсти манку. Вони навіть не здогадаються, що це так корисно.

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Рецепт десерту з манки

Час : 10 хвилин + 1 година на стабілізацію

: 10 хвилин + 1 година на стабілізацію Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів соку на ваш смак;

– 2 столові ложки манки.

Приготування:

З'єднайте манку та сік. Поставте на вогонь та варіть 3 хвилини, помішуючи. Збийте міксером до просвітління маси. Після цього перекладіть десерт в глибоку порційну тарілочку та поставте в холодильник на 1 годину.

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