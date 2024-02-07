Попробуйте замесить сырники руками. Это обеспечит максимально однородную текстуру.
Будет вкусно Запишите правильный рецепт: легендарное пирожное "Картошка" нужно готовить только так
Проверенный рецепт сырников
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Творог отожмите через марлю. Добавьте щепотку соли, манку, сахар и ванильный сахар, вбейте яйца и перемешайте до однородности.
- Две столовые ложки теста переложите в руки, хорошо уплотните и обваляйте в муке.
- Жарьте на растительном масле под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.