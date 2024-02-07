Попробуйте замесить сырники руками. Это обеспечит максимально однородную текстуру.

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Проверенный рецепт сырников

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Творог отожмите через марлю. Добавьте щепотку соли, манку, сахар и ванильный сахар, вбейте яйца и перемешайте до однородности.
  2. Две столовые ложки теста переложите в руки, хорошо уплотните и обваляйте в муке.
  3. Жарьте на растительном масле под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.