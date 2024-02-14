Этот рецепт может стать вашим любимым. Ведь это едва ли не лучшее блюдо из яблок и груш.

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Яблочно-грушевый крамбл

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 большое зеленое яблоко;

– 1 большая груша;

– 1 столовая ложка сахара;

– сок лимона;

– ваниль, цедра апельсина, корица по вкусу;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов масла;

– 50 граммов муки;

– 50 граммов миндальной муки.

Приготовление:

Яблоки и груши почистьте, нарежьте кубиком и смочите соком лимона. Добавьте сахар и любимые специи. Формочки для запекания смажьте маслом и присыпьте немного сахаром. Наполните их фруктами. Для крамбла смешайте сахар, масло и 2 вида муки. Образовавшуюся крошку, положите в морозилку на 10 минут. Посыпьте фрукты крошкой и выпекайте 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Пробуйте теплым с шариком ванильного мороженого️.

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