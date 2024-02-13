Свежий имбирь содержит фермент, который заставляет белок в молоке денатурировать и образовывать гель. Для тех, кто этого не знает, приготовление похоже на настоящую магию.
Стоит попробовать После этого десерта в вас влюбится каждый: рецепт шоколадного фондана на День Валентина
Молочно-имбирный пудинг
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Почистите имбирь и отложите его в сторону. Подготовьте терку, чистую ложку и две керамические миски для пудингов.
- Взбейте в кастрюле молоко, сахар и сухое молоко. Нагрейте, периодически помешивая, пока на поверхности не начнут образовываться пузырьки. Тогда снимите кастрюлю с огня, но не накрывайте ее крышкой.
- Натрите имбирь и выжмите из него сок. Добавьте по 1 столовой ложке сока в каждую миску.
- Чистой ложкой перемешайте имбирный сок, а затем сразу же, не колеблясь, влейте в обе миски молоко.
- Накройте миски крышками и оставьте на 10 минут. За это время пудинг успеет загустеть.