Цей рецепт може стати вашим улюбленим. Адже це чи не найкраща страва з яблук та груш.
Варто спробувати Такої смакоти ви ще точно не їли: приготуйте чарівний молочний пудинг – його смак вразить всіх
Яблучно-грушевий крамбл
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Яблука та груші почистьте, наріжте кубиком та змочіть соком лимона. Додайте цукор та улюблені спеції.
- Формочки для запікання змастіть маслом і присипте трішки цукром. Наповніть їх фруктами.
- Для крамблу змішайте цукор, масло та 2 види борошна. Крихту, що утворилася, покладіть в морозилку на 10 хвилин.
- Посипте фрукти крихтою та випікайте 20 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів. Куштуйте теплим з кулькою ванільного морозива️.