Цей рецепт може стати вашим улюбленим. Адже це чи не найкраща страва з яблук та груш.

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Яблучно-грушевий крамбл

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 велике зелене яблуко;

– 1 велика груша;

– 1 столова ложка цукру;

– сік лимону;

– ваніль, цедра апельсина, кориця до смаку;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів масла;

– 50 грамів борошна;

– 50 грамів мигдалевого борошна.

Приготування:

Яблука та груші почистьте, наріжте кубиком та змочіть соком лимона. Додайте цукор та улюблені спеції. Формочки для запікання змастіть маслом і присипте трішки цукром. Наповніть їх фруктами. Для крамблу змішайте цукор, масло та 2 види борошна. Крихту, що утворилася, покладіть в морозилку на 10 хвилин. Посипте фрукти крихтою та випікайте 20 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів. Куштуйте теплим з кулькою ванільного морозива️.

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