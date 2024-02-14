Цей рецепт може стати вашим улюбленим. Адже це чи не найкраща страва з яблук та груш.

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Яблучно-грушевий крамбл

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Яблука та груші почистьте, наріжте кубиком та змочіть соком лимона. Додайте цукор та улюблені спеції.
  2. Формочки для запікання змастіть маслом і присипте трішки цукром. Наповніть їх фруктами.
  3. Для крамблу змішайте цукор, масло та 2 види борошна. Крихту, що утворилася, покладіть в морозилку на 10 хвилин.
  4. Посипте фрукти крихтою та випікайте 20 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів. Куштуйте теплим з кулькою ванільного морозива️.