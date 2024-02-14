Это лучший десерт из яблок: приготовьте вкуснейший крамбл на День Валентина

14 февраля 2024, 13:30
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Источник:

olga_martynovska

Порадуйте своих любимых простым и вкусным десертом. Этот яблочно-грушевый крамбл готовится элементарно, а вкус имеет просто незабываемый.

Этот рецепт может стать вашим любимым. Ведь это едва ли не лучшее блюдо из яблок и груш.

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Яблочно-грушевый крамбл

  • Время: 40 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
– 1 большое зеленое яблоко;
– 1 большая груша;
– 1 столовая ложка сахара;
– сок лимона;
– ваниль, цедра апельсина, корица по вкусу;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов масла;
– 50 граммов муки;
– 50 граммов миндальной муки.

Приготовление:

  1. Яблоки и груши почистьте, нарежьте кубиком и смочите соком лимона. Добавьте сахар и любимые специи.
  2. Формочки для запекания смажьте маслом и присыпьте немного сахаром. Наполните их фруктами.
  3. Для крамбла смешайте сахар, масло и 2 вида муки. Образовавшуюся крошку, положите в морозилку на 10 минут.
  4. Посыпьте фрукты крошкой и выпекайте 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Пробуйте теплым с шариком ванильного мороженого️.

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Автор: Ольга Котів