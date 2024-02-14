Это лучший десерт из яблок: приготовьте вкуснейший крамбл на День Валентина
14 февраля 2024, 13:30Читати новину українською
Источник:olga_martynovska
Порадуйте своих любимых простым и вкусным десертом. Этот яблочно-грушевый крамбл готовится элементарно, а вкус имеет просто незабываемый.
Этот рецепт может стать вашим любимым. Ведь это едва ли не лучшее блюдо из яблок и груш.
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Яблочно-грушевый крамбл
- Время: 40 минут
- Порций: 3
– 1 большое зеленое яблоко;
– 1 большая груша;
– 1 столовая ложка сахара;
– сок лимона;
– ваниль, цедра апельсина, корица по вкусу;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов масла;
– 50 граммов муки;
– 50 граммов миндальной муки.
Приготовление:
- Яблоки и груши почистьте, нарежьте кубиком и смочите соком лимона. Добавьте сахар и любимые специи.
- Формочки для запекания смажьте маслом и присыпьте немного сахаром. Наполните их фруктами.
- Для крамбла смешайте сахар, масло и 2 вида муки. Образовавшуюся крошку, положите в морозилку на 10 минут.
- Посыпьте фрукты крошкой и выпекайте 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Пробуйте теплым с шариком ванильного мороженого️.