Кулинарный шедевр всего из 2 ингредиентов: поспешите, пока еще сезон мандаринов

24 февраля 2024, 01:00
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diana_kulikovska

Для любителей мандаринов есть хорошая новость. Любимые фрукты станут еще вкуснее, если добавить к ним всего один ингредиент.

Речь идет об обычном черном шоколаде. Также можете добавить орешки или сухофрукты – так будет еще интереснее.

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Десерт из мандаринов и шоколада

  • Время: 30 минут + 5 часов на стабилизацию
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 средних мандаринов;
– 2 плитки черного шоколада.

Приготовление:

  1. Застелите форму пергаментной бумагой.
  2. Мандаринки почистите и разделите на дольки. Черный шоколад растопите.
  3. Равномерно выложите мандарины в форму. Посыпьте их орешками по желанию и залейте шоколадом.
  4. Отправьте форму в морозилку до полного застывания. На это уйдет ориентировочно 5 часов.
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Автор: Ольга Котів