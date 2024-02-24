Мовиться про звичайний чорний шоколад. Також можете додати горішки чи сухофрукти – так буде ще цікавіше.

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Десерт з мандаринів та шоколаду

  • Час: 30 хвилин + 5 годин на стабілізацію
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Застеліть форму пергаментним папером.
  2. Мандаринки почистьте та розділіть на часточки. Чорний шоколад розтопіть.
  3. Рівномірно викладіть мандарини у форму. Посипте їх горішками за бажанням та залийте шоколадом.
  4. Відправте форму в морозилку до повного застигання. На це піде орієнтовно 5 годин.