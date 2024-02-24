Мовиться про звичайний чорний шоколад. Також можете додати горішки чи сухофрукти – так буде ще цікавіше.
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Десерт з мандаринів та шоколаду
- Час: 30 хвилин + 5 годин на стабілізацію
- Порцій: 4
Приготування:
- Застеліть форму пергаментним папером.
- Мандаринки почистьте та розділіть на часточки. Чорний шоколад розтопіть.
- Рівномірно викладіть мандарини у форму. Посипте їх горішками за бажанням та залийте шоколадом.
- Відправте форму в морозилку до повного застигання. На це піде орієнтовно 5 годин.