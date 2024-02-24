Речь идет об обычном черном шоколаде. Также можете добавить орешки или сухофрукты – так будет еще интереснее.
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Десерт из мандаринов и шоколада
- Время: 30 минут + 5 часов на стабилизацию
- Порций: 4
Приготовление:
- Застелите форму пергаментной бумагой.
- Мандаринки почистите и разделите на дольки. Черный шоколад растопите.
- Равномерно выложите мандарины в форму. Посыпьте их орешками по желанию и залейте шоколадом.
- Отправьте форму в морозилку до полного застывания. На это уйдет ориентировочно 5 часов.