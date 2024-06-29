В 10 раз вкуснее, чем тирамису: готовим простой десерт из печенья
29 июня 2024, 19:27Читати новину українською
Источник:chudnova.food
Если вы любите тирамису, попробуйте воспользоваться этим рецептом. Десерт получится очень воздушным и бюджетным.
В этом рецепте нет маскарпоне. Однако такой десерт ничем не уступает итальянской классике.
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Десерт из печенья
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов печенья;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 30 граммов крахмала;
– 30 граммов муки;
– щепотка соли;
– 600 миллилитров молока;
– 60 граммов масла.
Для глазури:
– 110 граммов шоколада;
– 50 граммов масла.
Смотрите, как приготовить простой рецепт из печенья: видео
Приготовление:
- Для крема смешайте яйцо, сахар, крахмал, муку и соль. Перемешайте до однородности, влейте молоко, поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до загустения. Уберите с огня, добавьте масло, перемешайте до его растворения.
- Дайте крему немного остыть, а тем временем в форму выложите слой печенья. Далее положите слой крема, снова печенье, крем и так до конца. Накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник.
- Растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте, залейте десерт и поставьте его снова в холодильник до застывания глазури.