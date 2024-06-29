В 10 раз вкуснее, чем тирамису: готовим простой десерт из печенья

Если вы любите тирамису, попробуйте воспользоваться этим рецептом. Десерт получится очень воздушным и бюджетным.

В этом рецепте нет маскарпоне. Однако такой десерт ничем не уступает итальянской классике.

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Десерт из печенья

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов печенья;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 30 граммов крахмала;

– 30 граммов муки;

– щепотка соли;

– 600 миллилитров молока;

– 60 граммов масла.

Для глазури:

– 110 граммов шоколада;

– 50 граммов масла.

Смотрите, как приготовить простой рецепт из печенья: видео

Приготовление: