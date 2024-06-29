В этом рецепте нет маскарпоне. Однако такой десерт ничем не уступает итальянской классике.
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Десерт из печенья
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить простой рецепт из печенья: видео
Приготовление:
- Для крема смешайте яйцо, сахар, крахмал, муку и соль. Перемешайте до однородности, влейте молоко, поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до загустения. Уберите с огня, добавьте масло, перемешайте до его растворения.
- Дайте крему немного остыть, а тем временем в форму выложите слой печенья. Далее положите слой крема, снова печенье, крем и так до конца. Накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник.
- Растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте, залейте десерт и поставьте его снова в холодильник до застывания глазури.