В этом рецепте нет маскарпоне. Однако такой десерт ничем не уступает итальянской классике.

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Десерт из печенья

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить простой рецепт из печенья: видео

Приготовление:

  1. Для крема смешайте яйцо, сахар, крахмал, муку и соль. Перемешайте до однородности, влейте молоко, поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до загустения. Уберите с огня, добавьте масло, перемешайте до его растворения.
  2. Дайте крему немного остыть, а тем временем в форму выложите слой печенья. Далее положите слой крема, снова печенье, крем и так до конца. Накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник.
  3. Растопите шоколад, добавьте масло, перемешайте, залейте десерт и поставьте его снова в холодильник до застывания глазури.