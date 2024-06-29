У цьому рецепті немає маскарпоне. Однак такий десерт нічим не поступається італійській класиці.

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Десерт з печива

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати простий рецепт з печива: відео

Приготування:

  1. Для крему змішайте яйце, цукор, крохмаль, борошно та сіль. Перемішайте до однорідності, влийте молоко, поставте на середній вогонь і, помішуючи, доведіть до загущення. Заберіть з вогню, додайте масло, перемішайте до його розчинення.
  2. Дайте крему трохи охолонути, а тим часом у форму викладіть шар печива. Далі покладіть шар крему, знову печиво, крем і так до кінця. Накрийте плівкою в контакт та поставте в холодильник.
  3. Розтопіть шоколад, додайте олію, перемішайте, залийте десерт і поставте його знову в холодильник до застигання глазурі.