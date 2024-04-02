Что приготовить из теста фило: восточный десерт с медом и фисташками
2 апреля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Papilot
Фило – тонкое тесто, которое очень часто используют в восточных кухнях. Оно состоит из тонких слоев теста, обычно изготовленного из муки, воды, соли и иногда масла или сливок.
Это очень тонкое и невероятно хрупкое тесто, которое используется для приготовления различных блюд, таких как пирожки, выпечка, аппетитные сладкие и соленые закуски. Большим плюсом является то, что это тесто можно приобрести в магазине уже в готовом виде.
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Выпечка фило с медом и фисташками
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– пакет фило теста;
– горсть несоленых фисташек;
– горсть несоленого миндаля;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 чайная ложка свежемолотого кардамона;
– полстакана коричневого сахара;
– 5 чайных ложек апельсинового сока (лучше всего свежевыжатого);
– 1/3 стакана воды;
– 5 столовых ложек мягкого масла;
– 4 столовые ложки меда;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Фисташки и миндаль измельчите в мясорубке.
- Соедините масло и мед.
- Положите первые четыре листа теста фило на противень.
- Смажьте их смесью сливочного масла и меда.
- Посыпьте их орехами и специями.
- Положите на них еще четыре слоя.
- Продолжайте по схеме намазывания маслом и медом и посыпания добавками, пока не останется последний лист фило. Верх коржа смажьте оливковым маслом.
- Затем нарежьте многослойный корж на полоски.
- Сверните их в большие рулетики.
- Выпекайте при 180 градусах около 35 – 40 минут (или пока оно не начнет аппетитно подрумяниваться).
- Готовьте сахарный сироп.
- Смешайте коричневый сахар с водой и апельсиновым соком. Варите на медленном огне, пока он не начнет густеть. Затем охладите и полейте десерт перед подачей.