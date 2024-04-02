Что приготовить из теста фило: восточный десерт с медом и фисташками

Фило – тонкое тесто, которое очень часто используют в восточных кухнях. Оно состоит из тонких слоев теста, обычно изготовленного из муки, воды, соли и иногда масла или сливок.

Это очень тонкое и невероятно хрупкое тесто, которое используется для приготовления различных блюд, таких как пирожки, выпечка, аппетитные сладкие и соленые закуски. Большим плюсом является то, что это тесто можно приобрести в магазине уже в готовом виде.

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Выпечка фило с медом и фисташками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– пакет фило теста;– горсть несоленых фисташек;– горсть несоленого миндаля;– 1 чайная ложка корицы;– 1 чайная ложка свежемолотого кардамона;– полстакана коричневого сахара;– 5 чайных ложек апельсинового сока (лучше всего свежевыжатого);– 1/3 стакана воды;– 5 столовых ложек мягкого масла;– 4 столовые ложки меда;– оливковое масло.

Приготовление:

Фисташки и миндаль измельчите в мясорубке. Соедините масло и мед. Положите первые четыре листа теста фило на противень. Смажьте их смесью сливочного масла и меда. Посыпьте их орехами и специями. Положите на них еще четыре слоя. Продолжайте по схеме намазывания маслом и медом и посыпания добавками, пока не останется последний лист фило. Верх коржа смажьте оливковым маслом. Затем нарежьте многослойный корж на полоски. Сверните их в большие рулетики. Выпекайте при 180 градусах около 35 – 40 минут (или пока оно не начнет аппетитно подрумяниваться). Готовьте сахарный сироп. Смешайте коричневый сахар с водой и апельсиновым соком. Варите на медленном огне, пока он не начнет густеть. Затем охладите и полейте десерт перед подачей.

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