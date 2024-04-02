Це дуже тонке і неймовірно крихке тісто, яке використовується для приготування різноманітних страв, таких як пиріжки, випічка, апетитні солодкі і солоні закуски. Великим плюсом є те, що це тісто можна придбати у магазині вже у готовому вигляді.

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Випічка філо з медом і фісташками

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пакет філо тіста;

– жменя несолоних фісташок;

– жменя несолоного мигдалю;

– 1 чайна ложка кориці;

– 1 чайна ложка свіжомеленого кардамону;

– пів склянки коричневого цукру;

– 5 чайних ложок апельсинового соку (найкраще свіжовичавленого);

– 1/3 склянки води;

– 5 столових ложок м'якого масла;

– 4 столові ложки меду;

– оливкова олія.

Приготування:

Фісташки та мигдаль подрібніть в м'ясорубці. З'єднайте масло і мед. Покладіть перші чотири листи тіста філо на деко. Змастіть їх сумішшю вершкового масла і меду. Посипте їх горіхами та спеціями. Покладіть на них ще чотири шари. Продовжуйте за схемою намазування маслом і медом і посипання добавками, поки не залишиться останній лист філо. Верх коржа змастіть оливковою олією. Потім наріжте багатошаровий корж на смужки. Згорніть їх у великі рулетики. Випікайте при 180 градусах близько 35 – 40 хвилин (або поки воно не почне апетитно підрум'янюватися). Готуйте цукровий сироп. Змішайте коричневий цукор з водою та апельсиновим соком. Варіть на повільному вогні, поки він не почне густіти. Потім охолодіть і полийте десерт перед подачею.

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