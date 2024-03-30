Пляцок "Чорнобрывци" – очень особенный. В нем сочетаются тонкие песочные коржи, маковая и кокосовая начинка и нежный крем с цитрусовой ноткой! Это так вкусно, что гости точно не оставят и кусочка и попросят рецепт вкусности.
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Пляцок "Чорнобрывци"
- Время: 3 часа
- Порции: 8
Идеальный пасхальный десерт / Фото Хозяйка
Приготовление:
- Соедините муку, разрыхлитель и какао.
- Добавьте маргарин.
- Все перетрите до крошек.
- Добавьте сахар и сметану, быстро замесите тесто.
- Разделите его на 8 равных частей: 4 – в холодильник, 4 – в морозильную камеру на 2 часа.
- Для маковой начинки перемелите и запарьте мак.
- Отцедите его от лишней жидкости, добавьте сахар, растопленное масло, яйца, перемешайте до однородности.
- Для кокосовой начинки белки взбейте в пышную пену, добавьте сахар и ваниль, взбейте до устойчивой массы.
- Добавьте в эту массу косовую стружку, перемешайте на малых оборотах миксера, всыпьте крахмал и это раз смойте на минимальных оборотах.
- Одну часть теста из холодильника раскатайте, выложите в застеленную форму, на нее 1/4 маковой начинки, разровнять. На нее – 1/4 кокосовой начинки. Сверху натрите одну часть теста из морозильной камеры.
- Пеките при 180 градусах примерно 40 минут.
- Таким образом следует испечь 4 коржа.
- Пусть полностью остынут.
- Для крема в кастрюлю с толстым дном положите желтки, крахмал, молоко и сахар – взбейте до однородности.
- Варите на малом огне до загустения, постоянно помешивая. Накройте пленкой вплотную и охладите до комнатной температуры. Мягкое масло взбейте, по ложке добавьте заварную массу.
- Добавьте цедру и снова взбейте.
- Соберите пирог, перемазав коржи кремом.
- Выложите коржи друг к другу верхней частью.
- Бока смажьте кремом.
- Поставьте пирог на 12 часов в холодильник. Покройте глазурью и украсьте по своему усмотрению.