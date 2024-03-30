Пляцок "Чорнобрывци" – очень особенный. В нем сочетаются тонкие песочные коржи, маковая и кокосовая начинка и нежный крем с цитрусовой ноткой! Это так вкусно, что гости точно не оставят и кусочка и попросят рецепт вкусности.

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Пляцок "Чорнобрывци"

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8

Идеальный пасхальный десерт / Фото Хозяйка

Ингредиенты:

тесто:

– 800 грамм муки;

– 350 грамм маргарина;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 400 грамм сметаны;

– 50 грамм какао;

– 150 грамм сахара;

маковая масса:

– 350 грамм мака;

– 100 грамм масла;

– 3 яйца;

– 100 грамм сахара;

кокосовая начинка:

– 200 грамм кокосовой стружки;

– 6 белков;

– 200 грамм сахара;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 50 грамм крахмала;

крем:

– 6 желтков;

– 160 грамм сахара;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 30 грамм крахмала;

– 300 миллилитров молока;

– 1 чайная ложка цедры апельсина;

– 400 грамм масла.

Приготовление:

Соедините муку, разрыхлитель и какао. Добавьте маргарин. Все перетрите до крошек. Добавьте сахар и сметану, быстро замесите тесто. Разделите его на 8 равных частей: 4 – в холодильник, 4 – в морозильную камеру на 2 часа. Для маковой начинки перемелите и запарьте мак. Отцедите его от лишней жидкости, добавьте сахар, растопленное масло, яйца, перемешайте до однородности. Для кокосовой начинки белки взбейте в пышную пену, добавьте сахар и ваниль, взбейте до устойчивой массы. Добавьте в эту массу косовую стружку, перемешайте на малых оборотах миксера, всыпьте крахмал и это раз смойте на минимальных оборотах. Одну часть теста из холодильника раскатайте, выложите в застеленную форму, на нее 1/4 маковой начинки, разровнять. На нее – 1/4 кокосовой начинки. Сверху натрите одну часть теста из морозильной камеры. Пеките при 180 градусах примерно 40 минут. Таким образом следует испечь 4 коржа. Пусть полностью остынут. Для крема в кастрюлю с толстым дном положите желтки, крахмал, молоко и сахар – взбейте до однородности. Варите на малом огне до загустения, постоянно помешивая. Накройте пленкой вплотную и охладите до комнатной температуры. Мягкое масло взбейте, по ложке добавьте заварную массу. Добавьте цедру и снова взбейте. Соберите пирог, перемазав коржи кремом. Выложите коржи друг к другу верхней частью. Бока смажьте кремом. Поставьте пирог на 12 часов в холодильник. Покройте глазурью и украсьте по своему усмотрению.

Важно знать: как выбрать качественное масло.