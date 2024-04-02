Это очень тонкое и невероятно хрупкое тесто, которое используется для приготовления различных блюд, таких как пирожки, выпечка, аппетитные сладкие и соленые закуски. Большим плюсом является то, что это тесто можно приобрести в магазине уже в готовом виде.

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Выпечка фило с медом и фисташками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Фисташки и миндаль измельчите в мясорубке.
  2. Соедините масло и мед.
  3. Положите первые четыре листа теста фило на противень.
  4. Смажьте их смесью сливочного масла и меда.
  5. Посыпьте их орехами и специями.
  6. Положите на них еще четыре слоя.
  7. Продолжайте по схеме намазывания маслом и медом и посыпания добавками, пока не останется последний лист фило. Верх коржа смажьте оливковым маслом.
  8. Затем нарежьте многослойный корж на полоски.
  9. Сверните их в большие рулетики.
  10. Выпекайте при 180 градусах около 35 – 40 минут (или пока оно не начнет аппетитно подрумяниваться).
  11. Готовьте сахарный сироп.
  12. Смешайте коричневый сахар с водой и апельсиновым соком. Варите на медленном огне, пока он не начнет густеть. Затем охладите и полейте десерт перед подачей.