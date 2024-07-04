Успейте насладиться: кремовый десерт с ягодами в стаканчиках
4 июля 2024, 14:55Читати новину українською
Источник:Beszamel
Удивительный сливочный десерт с ягодами – идеальный выбор для сезонного сладкого перекуса. Лесные фрукты прекрасно сочетаются с кремом, создавая настоящий праздник для вкуса.
Приготовить этот десерт проще, чем кажется. Он радует внешним видом и вкусом абсолютно всех, кому выпадает возможность им насладиться.
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Десерт в стаканчиках с ягодами
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 650 грамм сыра рикотта;
– 2 стакана черники;
– 1/2 стакана тростникового сахара;
– 1/4 стакана взбитых сливок 30%;
– 8 круглых бисквитных коржей;
– 1 столовая ложка тертой цедры лимона;
– 2 чайные ложки ванильного экстракта.
Приготовление:
- Покрошите бисквитные коржи.
- Смешайте сыр рикотта со сливками и тертой цедрой лимона. Всыпьте сахар и добавьте ванильный экстракт.
- Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся.
- На дно низких стаканов выложите измельченный бисквит и нанесите крем.
- Сверху выложите ягоды и посыпьте бисквитной крошкой.
- Поставьте в холодильник и выньте перед подачей.