Успейте насладиться: кремовый десерт с ягодами в стаканчиках

4 июля 2024, 14:55
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Источник:

Beszamel

Удивительный сливочный десерт с ягодами – идеальный выбор для сезонного сладкого перекуса. Лесные фрукты прекрасно сочетаются с кремом, создавая настоящий праздник для вкуса.

Приготовить этот десерт проще, чем кажется. Он радует внешним видом и вкусом абсолютно всех, кому выпадает возможность им насладиться.

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Десерт в стаканчиках с ягодами

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 650 грамм сыра рикотта;
– 2 стакана черники;
– 1/2 стакана тростникового сахара;
– 1/4 стакана взбитых сливок 30%;
– 8 круглых бисквитных коржей;
– 1 столовая ложка тертой цедры лимона;
– 2 чайные ложки ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Покрошите бисквитные коржи.
  2. Смешайте сыр рикотта со сливками и тертой цедрой лимона. Всыпьте сахар и добавьте ванильный экстракт.
  3. Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся.
  4. На дно низких стаканов выложите измельченный бисквит и нанесите крем.
  5. Сверху выложите ягоды и посыпьте бисквитной крошкой.
  6. Поставьте в холодильник и выньте перед подачей.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська