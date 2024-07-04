Приготувати цей десерт простіше, ніж здається. Він тішить зовнішнім виглядом і смаком абсолютно усіх, кому випадає нагода ним посмакувати.

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Десерт у стаканчиках з ягодами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 650 грамів сиру рікотта;

– 2 склянки чорниці;

– 1/2 склянки тростинного цукру;

– 1/4 склянки збитих вершків 30%;

– 8 круглих бісквітних коржів;

– 1 столова ложка тертої цедри лимона;

– 2 чайні ложки ванільного екстракту.

Приготування:

Покришіть бісквітні коржі. Змішайте сир рікотта з вершками та тертою цедрою лимона. Всипате цукор і додайте ванільний екстракт. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються. На дно низьких склянок викладіть подрібнений бісквіт і нанесіть крем. Зверху викладіть ягоди та посипте бісквітною крихтою. Поставте в холодильник і вийміть перед подачею.

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