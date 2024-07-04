Приготувати цей десерт простіше, ніж здається. Він тішить зовнішнім виглядом і смаком абсолютно усіх, кому випадає нагода ним посмакувати.
До теми Просто і максимально смачно: елементарний рецепт Мурашника
Десерт у стаканчиках з ягодами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Покришіть бісквітні коржі.
- Змішайте сир рікотта з вершками та тертою цедрою лимона. Всипате цукор і додайте ванільний екстракт.
- Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються.
- На дно низьких склянок викладіть подрібнений бісквіт і нанесіть крем.
- Зверху викладіть ягоди та посипте бісквітною крихтою.
- Поставте в холодильник і вийміть перед подачею.