Приготувати цей десерт простіше, ніж здається. Він тішить зовнішнім виглядом і смаком абсолютно усіх, кому випадає нагода ним посмакувати.

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Десерт у стаканчиках з ягодами

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Покришіть бісквітні коржі.
  2. Змішайте сир рікотта з вершками та тертою цедрою лимона. Всипате цукор і додайте ванільний екстракт.
  3. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються.
  4. На дно низьких склянок викладіть подрібнений бісквіт і нанесіть крем.
  5. Зверху викладіть ягоди та посипте бісквітною крихтою.
  6. Поставте в холодильник і вийміть перед подачею.