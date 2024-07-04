Приготовить этот десерт проще, чем кажется. Он радует внешним видом и вкусом абсолютно всех, кому выпадает возможность им насладиться.
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Десерт в стаканчиках с ягодами
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Покрошите бисквитные коржи.
- Смешайте сыр рикотта со сливками и тертой цедрой лимона. Всыпьте сахар и добавьте ванильный экстракт.
- Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся.
- На дно низких стаканов выложите измельченный бисквит и нанесите крем.
- Сверху выложите ягоды и посыпьте бисквитной крошкой.
- Поставьте в холодильник и выньте перед подачей.