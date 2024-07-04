Приготовить этот десерт проще, чем кажется. Он радует внешним видом и вкусом абсолютно всех, кому выпадает возможность им насладиться.

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Десерт в стаканчиках с ягодами

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Покрошите бисквитные коржи.
  2. Смешайте сыр рикотта со сливками и тертой цедрой лимона. Всыпьте сахар и добавьте ванильный экстракт.
  3. Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся.
  4. На дно низких стаканов выложите измельченный бисквит и нанесите крем.
  5. Сверху выложите ягоды и посыпьте бисквитной крошкой.
  6. Поставьте в холодильник и выньте перед подачей.