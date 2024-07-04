Приготовить этот десерт проще, чем кажется. Он радует внешним видом и вкусом абсолютно всех, кому выпадает возможность им насладиться.

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Десерт в стаканчиках с ягодами

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 650 грамм сыра рикотта;

– 2 стакана черники;

– 1/2 стакана тростникового сахара;

– 1/4 стакана взбитых сливок 30%;

– 8 круглых бисквитных коржей;

– 1 столовая ложка тертой цедры лимона;

– 2 чайные ложки ванильного экстракта.

Приготовление:

Покрошите бисквитные коржи. Смешайте сыр рикотта со сливками и тертой цедрой лимона. Всыпьте сахар и добавьте ванильный экстракт. Перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся. На дно низких стаканов выложите измельченный бисквит и нанесите крем. Сверху выложите ягоды и посыпьте бисквитной крошкой. Поставьте в холодильник и выньте перед подачей.

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