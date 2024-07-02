Надо испечь всего 1 корж. Этот торт может стать вашим любимым.

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Муравейник

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Смотрите, как готовить Муравейник: видео

Приготовление:

  1. Муку, сахар и разрыхлитель смешайте. Натрите сливочное масло. Добавьте к смеси. Перетрите все в крошку.
  2. Добавьте ваниль и сметану, вымешайте тесто. Заверните его в пакет и отправьте в морозильную камеру на 20 – 30 минут.
  3. Далее натрите тесто на пергамент. Выпекайте 20 – 25 минут при 180 градусах.
  4. Для крема взбейте мягкое масло до пышности и побеления. Добавьте вареное сгущенное молоко. Перемешайте.
  5. В крем добавьте измельченный корж и перемешайте. Сформируйте форму муравейника. По желанию украсьте.