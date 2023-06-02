Вафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздники

Уже в это воскресенье, 4 июня, христиане будут праздновать Зеленые праздники или Троицу. Чтобы дополнить застолье сладким десертом, мы приготовили рецепт вафельного рулета из желе.

Рулет из желе – это не просто сладкий и яркий десерт, но вкусное украшение праздничного стола. Его обожают буквально все, от взрослых до малышей.

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Выбирайте для сладостей цветные желе и творите свой десерт в удовольствие гостям и родным.

Рецепт вафельного рулета с желе.

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

– желе;– вафли;– 1 упаковка шоколадного печенья;– 2 столовые ложки какао;– 350 граммов воды;– 150 граммов сахара.

Приготовление:

Сначала заливаем желе в прямоугольную форму и даем застыть.

Печенье измельчаем и добавляем какао и перемешиваем все.

Смешиваем воду с сахаром и доводим до кипения.

Заливаем воду в печенье и быстро все перемешиваем.

Еще тёплую массу наносим на вафли.

– 70 граммов кокосовой стружки;– 150 граммов молока (горячего);– 200 граммов масла сливочного (мягкого);– 100 граммов сахара.

Приготовление:

Стружку заливаем молоком и оставляем на 15 минут.

Масло взбиваем с сахаром и затем добавляем массу из молока и кокосовой стружки.

Выкладываем белый слой на шоколадный.

Далее выкладываем желе и закручиваем рулет.

Заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике постоять и остыть.

Приятного аппетита!

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