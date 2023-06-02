Вафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздники

2 июня 2023, 12:19
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Готовим с Юлией

Уже в это воскресенье, 4 июня, христиане будут праздновать Зеленые праздники или Троицу. Чтобы дополнить застолье сладким десертом, мы приготовили рецепт вафельного рулета из желе.

Рулет из желе – это не просто сладкий и яркий десерт, но вкусное украшение праздничного стола. Его обожают буквально все, от взрослых до малышей.

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Выбирайте для сладостей цветные желе и творите свой десерт в удовольствие гостям и родным.

Рецепт вафельного рулета с желе.

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6
Ингредиенты для шоколадного слоя:
– желе;
– вафли;
– 1 упаковка шоколадного печенья;
– 2 столовые ложки какао;
– 350 граммов воды;
– 150 граммов сахара.

Приготовление:

  • Сначала заливаем желе в прямоугольную форму и даем застыть.
  • Печенье измельчаем и добавляем какао и перемешиваем все.
  • Смешиваем воду с сахаром и доводим до кипения.
  • Заливаем воду в печенье и быстро все перемешиваем.
  • Еще тёплую массу наносим на вафли.
Ингредиенты для белого слоя:
– 70 граммов кокосовой стружки;
– 150 граммов молока (горячего);
– 200 граммов масла сливочного (мягкого);
– 100 граммов сахара.

Приготовление:

  • Стружку заливаем молоком и оставляем на 15 минут.
  • Масло взбиваем с сахаром и затем добавляем массу из молока и кокосовой стружки.
  • Выкладываем белый слой на шоколадный.
  • Далее выкладываем желе и закручиваем рулет.
  • Заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике постоять и остыть.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак