Рулет з желе – це не просто солодкий та яскравий десерт, але й смачна окраса святкового столу. Його обожнюють буквально всі, від дорослих до малих.

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Обирайте для солодощів кольорові желе та творіть свій десерт на втіху гостям та рідним.

Рецепт вафельного рулету з желе

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти для шоколадного шару:

– желе;

– вафлі;

– 1 упаковка шоколадного печива;

– 2 столові ложки какао;

– 350 грамів води;

– 150 грамів цукру.

Приготування:

Спочатку заливаємо желе в прямокутну форму і даємо застигнути.

Печиво подрібнюємо та додаємо какао і все перемішуємо.

Воду змішуємо з цукром та доводимо до кипіння.

Заливаємо воду в печиво і швиденько все перемішуємо.

Ще теплу масу наносимо на вафлі.

Інгредієнти для білого шару:

– 70 грамів кокосової стружки;

– 150 грамів молока (гарячого);

– 200 грамів масла вершкового (м’якого);

– 100 грамів цукру.

Приготування:

Стружку заливаємо молоком і залишаємо на 15 хвилин.

Масло збиваємо з цукром і потім додаємо масу з молока та кокосової стружки.

Викладаємо білий шар на шоколадний.

Далі викладаємо желе та закручуємо рулет.

Загортаємо у плівку і залишаємо в холодильнику постояти та охолонути.

Смачного!

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