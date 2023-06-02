Рулет з желе – це не просто солодкий та яскравий десерт, але й смачна окраса святкового столу. Його обожнюють буквально всі, від дорослих до малих.

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Обирайте для солодощів кольорові желе та творіть свій десерт на втіху гостям та рідним.

Рецепт вафельного рулету з желе

  • Час: 2 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • Спочатку заливаємо желе в прямокутну форму і даємо застигнути.
  • Печиво подрібнюємо та додаємо какао і все перемішуємо.
  • Воду змішуємо з цукром та доводимо до кипіння.
  • Заливаємо воду в печиво і швиденько все перемішуємо.
  • Ще теплу масу наносимо на вафлі.

Приготування:

  • Стружку заливаємо молоком і залишаємо на 15 хвилин.
  • Масло збиваємо з цукром і потім додаємо масу з молока та кокосової стружки.
  • Викладаємо білий шар на шоколадний.
  • Далі викладаємо желе та закручуємо рулет.
  • Загортаємо у плівку і залишаємо в холодильнику постояти та охолонути.

Смачного!