Рулет з желе – це не просто солодкий та яскравий десерт, але й смачна окраса святкового столу. Його обожнюють буквально всі, від дорослих до малих.
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Обирайте для солодощів кольорові желе та творіть свій десерт на втіху гостям та рідним.
Рецепт вафельного рулету з желе
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- Спочатку заливаємо желе в прямокутну форму і даємо застигнути.
- Печиво подрібнюємо та додаємо какао і все перемішуємо.
- Воду змішуємо з цукром та доводимо до кипіння.
- Заливаємо воду в печиво і швиденько все перемішуємо.
- Ще теплу масу наносимо на вафлі.
Приготування:
- Стружку заливаємо молоком і залишаємо на 15 хвилин.
- Масло збиваємо з цукром і потім додаємо масу з молока та кокосової стружки.
- Викладаємо білий шар на шоколадний.
- Далі викладаємо желе та закручуємо рулет.
- Загортаємо у плівку і залишаємо в холодильнику постояти та охолонути.
Смачного!