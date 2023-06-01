Клубничное тирамису – отличный вариант не только для подарка в праздничный день, но и для чаепития с родными или друзьями. Такой десерт невероятно нежный, воздушный, сладкий и ароматный.

Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня

Рецепт тирамису с клубникой

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Для пропитки взбиваем все ингредиенты для джема.
  • Для крема взбиваем сливки до загущения, добавляем остальные ингредиенты и перебиваем миксером.
  • Часть клубники нарезаем мелкими кубиками.


Клубничное тирамису / Фото Tatyanas every day food

  • Печенье нарезаем так, чтобы одна сторона была ровной и выкладываем в форму, формируя бортики. На дно кладем целое печенье и в щелочки крошки печенья.
  • Пропитываем все джемом и сверху выкладываем клубнику и слой крема. Затем снова печенье, джем, клубника, крем. И по желанию сверху украсьте еще фруктами.
  • Отправляем торт в холодильник для стабилизации крема.

Приятного аппетита!