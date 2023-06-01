Клубничное тирамису – отличный вариант не только для подарка в праздничный день, но и для чаепития с родными или друзьями. Такой десерт невероятно нежный, воздушный, сладкий и ароматный.

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Рецепт тирамису с клубникой

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 2 упаковки печенья савоярди;

– клубника.

Крем:

– 250 граммов 33% сливок;

– 250 граммов крем-сыра;

– 150 граммов сахара.

Джем:

– 50 граммов воды;

– 3 столовые ложки джема;

– 3 штуки клубники.

Приготовление:

Для пропитки взбиваем все ингредиенты для джема.

Для крема взбиваем сливки до загущения, добавляем остальные ингредиенты и перебиваем миксером.

Часть клубники нарезаем мелкими кубиками.



Клубничное тирамису / Фото Tatyanas every day food

Печенье нарезаем так, чтобы одна сторона была ровной и выкладываем в форму, формируя бортики. На дно кладем целое печенье и в щелочки крошки печенья.

Пропитываем все джемом и сверху выкладываем клубнику и слой крема. Затем снова печенье, джем, клубника, крем. И по желанию сверху украсьте еще фруктами.

Отправляем торт в холодильник для стабилизации крема.

Приятного аппетита!

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