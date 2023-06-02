Рулет из желе – это не просто сладкий и яркий десерт, но вкусное украшение праздничного стола. Его обожают буквально все, от взрослых до малышей.

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Выбирайте для сладостей цветные желе и творите свой десерт в удовольствие гостям и родным.

Рецепт вафельного рулета с желе.

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Сначала заливаем желе в прямоугольную форму и даем застыть.
  • Печенье измельчаем и добавляем какао и перемешиваем все.
  • Смешиваем воду с сахаром и доводим до кипения.
  • Заливаем воду в печенье и быстро все перемешиваем.
  • Еще тёплую массу наносим на вафли.

Приготовление:

  • Стружку заливаем молоком и оставляем на 15 минут.
  • Масло взбиваем с сахаром и затем добавляем массу из молока и кокосовой стружки.
  • Выкладываем белый слой на шоколадный.
  • Далее выкладываем желе и закручиваем рулет.
  • Заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике постоять и остыть.

Приятного аппетита!