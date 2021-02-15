Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти расскажет как правильно готовить вкусный десерт из сливок – панна-котту.

Панна-котта в переводе с итальянского – "вареные сливки". Традиционный десерт родом из северного региона Пьемонт в Италии. Пудинг готовят с добавлением сливок, ванили, сахара, желатина или агар-агара и подают с ягодным, карамельным, шоколадным сиропами.

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Рецепт панна-котты

Ингредиенты:

– 800 миллилитров сливок 30%;

– 130 граммов сахара;

– агар-агар (1 грамм на 100 миллилитров сливок);

– корица молотая;

– 60 граммов ежевики;

– 60 граммов малины;

– 60 граммов голубики.

Для приготовления десерта в кастрюлю вылейте сливки, добавьте 100 граммов сахара, агар-агар. Варите на маленьком огне несколько минут, доведите до кипения, помешивая до однородной консистенции. Формы присыпьте корицей, вылейте крем, оставьте для охлаждения. Отправьте на несколько часов в холодильник. Для приготовления ягодного сиропа, помойте ягоды, выложите на сковороду, добавьте 30 граммов сахара, перемешайте, готовьте несколько минут. Выложите десерт из формы на тарелку, украсьте ягодным соусом. Приятного аппетита!

Рецепт панна-котты от Марко Черветти в видео: