Как приготовить панна-котту: рецепт Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти расскажет как правильно готовить вкусный десерт из сливок – панна-котту.
Источник:Фейсбук Марко Черветти
Панна-котта в переводе с итальянского – "вареные сливки". Традиционный десерт родом из северного региона Пьемонт в Италии. Пудинг готовят с добавлением сливок, ванили, сахара, желатина или агар-агара и подают с ягодным, карамельным, шоколадным сиропами.
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Рецепт панна-котты
- Для приготовления десерта в кастрюлю вылейте сливки, добавьте 100 граммов сахара, агар-агар. Варите на маленьком огне несколько минут, доведите до кипения, помешивая до однородной консистенции.
- Формы присыпьте корицей, вылейте крем, оставьте для охлаждения. Отправьте на несколько часов в холодильник.
- Для приготовления ягодного сиропа, помойте ягоды, выложите на сковороду, добавьте 30 граммов сахара, перемешайте, готовьте несколько минут.
- Выложите десерт из формы на тарелку, украсьте ягодным соусом. Приятного аппетита!
Рецепт панна-котты от Марко Черветти в видео:
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