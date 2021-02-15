Як приготувати пана-коту: рецепт Марко Черветті
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповість як правильно готувати найсмачніший десерт з вершків – пана-коту.
Джерело:Фейсбук Марко Черветті
Пана-кота у перекладі з італійської – "варені вершки". Традиційний десерт походить із північного регіону П'ємонт в Італії. Пудинг готують з додаванням вершків, ванілі, цукру, желатину або агар-агару, який подають з ягідним, карамельним, шоколадним сиропами.
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Рецепт пана-коти
- Для приготування десерту у каструлю вилийте вершки, додайте 100 грамів цукру агар-агар. Варіть на маленькому вогні декілька хвилин, доведіть до кипіння, помішуючи до однорідної консистенції.
- Форми присипте корицею, вилийте крем, залиште для охолодження. Відправте на декілька годин у холодильник.
- Для приготування ягідного сиропу, помийте ягоди, викладіть на пательню, додайте 30 грамів цукру, перемішайте, готуйте декілька хвилин.
- Викладіть десерт з форми на тарілку, задекоруйте ягідним соусом. Смачного!
Рецепт пана-коти від Марко Черветті у відео:
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