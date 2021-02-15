Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповість як правильно готувати найсмачніший десерт з вершків – пана-коту.

Пана-кота у перекладі з італійської – "варені вершки". Традиційний десерт походить із північного регіону П'ємонт в Італії. Пудинг готують з додаванням вершків, ванілі, цукру, желатину або агар-агару, який подають з ягідним, карамельним, шоколадним сиропами.

Читайте також Печиво з шоколадною крихтою: рецепт від Джеймі Олівера

Рецепт пана-коти

Інгредієнти:

– 800 мілілітрів вершків 30%;

– 130 грамів цукру;

– агар-агар (1 грам на 100 мілілітрів вершків);

– кориця мелена;

– 60 грамів ожини;

– 60 грамів малини;

– 60 грамів лохини.

Для приготування десерту у каструлю вилийте вершки, додайте 100 грамів цукру агар-агар. Варіть на маленькому вогні декілька хвилин, доведіть до кипіння, помішуючи до однорідної консистенції. Форми присипте корицею, вилийте крем, залиште для охолодження. Відправте на декілька годин у холодильник. Для приготування ягідного сиропу, помийте ягоди, викладіть на пательню, додайте 30 грамів цукру, перемішайте, готуйте декілька хвилин. Викладіть десерт з форми на тарілку, задекоруйте ягідним соусом. Смачного!

Рецепт пана-коти від Марко Черветті у відео: