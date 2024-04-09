Нежный, как облако: простой рецепт идеального десерта "Три молока"
9 апреля 2024, 21:10Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Десерт "Три молока" – очень простой в приготовлении. Он подается в стакане и имеет прекрасный вид.
Этот десерт родом из Колумбии. Он идеально подойдет к Пасхальному столу или к любому другому празднику.
Стоит попробовать Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день
Десерт "Три молока"
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 4 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 120 граммов муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– цедра 1 апельсина.
Для пропитки:
– 200 миллилитров молока;
– 200 миллилитров кокосового молока;
– 150 граммов вареного сгущенного молока.
Для крема:
– 300 миллилитров сливок 30%;
– 150 граммов маскарпоне;
– 25 граммов сахарной пудры;
– кокосовая стружка для декора.
Приготовление:
- Яйца, сахар и цедру взбейте в кухонном комбайне или блендере в течение 7 минут.
- Муку смешайте с разрыхлителем, вымешайте лопаткой и осторожно введите в яичную массу.
- Выложите тесто в круглую форму диаметром 18 сантиметров и выпекайте в разогретой до 165 градусов духовке в течение 35 минут.
- Дайте остыть и поломайте на кусочки размером 3×3 сантиметра.
- Смешайте все ингредиенты для пропитки в сотейнике, поставьте на огонь и доведите до однородности. Перелейте в миску и дайте остыть.
- Взбейте сливки и маскарпоне до устойчивых пиков.
- Пропитайте кусочки бисквита. Чередуя бисквит с кремом, сложите десерт в стаканы или баночки. Сверху задекорируйте кремом и кокосовой стружкой.