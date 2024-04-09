Этот десерт родом из Колумбии. Он идеально подойдет к Пасхальному столу или к любому другому празднику.
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Десерт "Три молока"
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Яйца, сахар и цедру взбейте в кухонном комбайне или блендере в течение 7 минут.
- Муку смешайте с разрыхлителем, вымешайте лопаткой и осторожно введите в яичную массу.
- Выложите тесто в круглую форму диаметром 18 сантиметров и выпекайте в разогретой до 165 градусов духовке в течение 35 минут.
- Дайте остыть и поломайте на кусочки размером 3×3 сантиметра.
- Смешайте все ингредиенты для пропитки в сотейнике, поставьте на огонь и доведите до однородности. Перелейте в миску и дайте остыть.
- Взбейте сливки и маскарпоне до устойчивых пиков.
- Пропитайте кусочки бисквита. Чередуя бисквит с кремом, сложите десерт в стаканы или баночки. Сверху задекорируйте кремом и кокосовой стружкой.