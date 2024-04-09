Цей десерт родом з Колумбії. Він ідеально підійде до Великоднього столу чи до будь-якого іншого свята.

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Десерт "Три молока"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйця, цукор та цедру збийте в кухонному комбайні або блендері протягом 7 хвилин.
  2. Борошно змішайте з розпушувачем, вимішайте лопаткою та обережно введіть в яєчну масу.
  3. Викладіть тісто в круглу форму діаметром 18 сантиметрів та випікайте в розігрітій до 165 градусів духовці протягом 35 хвилин.
  4. Дайте охолонути й поламайте на шматочки розміром 3×3 сантиметри.
  5. Змішайте всі інгредієнти для просочування в сотейнику, поставте на вогонь й доведіть до однорідності. Перелийте в миску й дайте охолонути.
  6. Збийте вершки та маскарпоне до стійких піків.
  7. Просочіть шматочки бісквіта. Чергуючи бісквіт з кремом, складіть десерт в склянки чи баночки. Зверху задекоруйте кремом та кокосовою стружкою.