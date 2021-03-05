Від цього десерту не зможе відмовитись ніхто! Ніжний, ароматний та надзвичайно смачний – нумо готувати разом.

Надзвичайно смачний десерт "Три молока" обожнюють всі поціновувачі солодощів! Володимир Троцький й сам в захваті від цього смачного десерту й приготував його покроковий рецепт.

Читайте також Рецепт мінімлинців з сиром від Тані Литвинової

Десерт "Три молока" швидкий та легкий у приготуванні, тому ви з легкістю можете залучати дітей до процесу приготування.

Рецепт "Три молока"

Інгредієнти:

– 80 г борошна;

– 70 г цукру;

– ½ ч. л ваніліну;

– дрібка солі;

– 4 яйця.

Для просочування бісквіту:

– 70 мл вершків 30-33%;

– 4 ст. л вареного згущеного молока;

– 250 г згущеного молока.

Для крему:

– 2 ст. л цукрової пудри;

– 200 г маскарпоне;

– 100 мл вершків 30-33%.