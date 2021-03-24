Вкусная и главное диетическая запеканка, которая точно не навредит вашей фигуре!

Нежная и главное диетическая запеканка из капусты чем-то напоминает итальянскую лазанью, но вместо слоев теста и калорийного соуса Бешамель в рецепте греческий йогурт и белокочанная капуста.

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Рецептом вкусной запеканки из капусты поделилась с читателями фитнес тренер Наталья Савюк, которая уже не первый год тренирует и учит в команде звездного тренера Насти Каменских – Андрея Хомицкого.

Итак, давайте готовить вместе и питаться полезно и главное – вкусно!

Рецепт капустной запеканки с курицей

КБЖВ * на 100 граммов – 90/9/5/3

Ингредиенты:

– 1 кочан капусты;

– 500 г куриного филе;

– 60 г твердого сыра;

– 1 луковица;

– 250 мл густого греческого йогурта 1,6%;

– 1 яйцо;

– соль, черный молотый перец;

– базилик на ваш вкус.

Помойте капусту водой, разделите на листочки, отварите их в воде в течение 3 – 4 минут до мягкости. Лук почистите от шелухи и нарежьте мелким кубиком. На разогретой сковородке протушите лук с куриным фаршем. При необходимости влейте немного воды, добавьте специй. На дно формы для запекания выложите слой капустных листьев. На капусту положите слой тушеного куриного фарша с луком. Посыпьте фарш слоем натертого сыра. То же самое проделайте с остальными ингредиентами слой за слоем. Взбейте йогурт с яйцом, посолите и поперчите, добавьте базилик. Полейте верх запеканки соусом, посыпьте оставшимся сыром. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте запеканку в течение 30 – 40 минут без конвекции. Готовую капустную запеканку подавайте сразу же после приготовления, разрезав на порции. Приятного аппетита!



*КБЖВ: К – калории; Б – белки, Ж – жиры, У – углеводы.