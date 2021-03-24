Рецепт диетической запеканки из капусты и курицы: вкусное блюдо на обед от тренера
Вкусная и главное диетическая запеканка, которая точно не навредит вашей фигуре!
Источник:инстаграм Натали Савюк
Нежная и главное диетическая запеканка из капусты чем-то напоминает итальянскую лазанью, но вместо слоев теста и калорийного соуса Бешамель в рецепте греческий йогурт и белокочанная капуста.
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Рецептом вкусной запеканки из капусты поделилась с читателями фитнес тренер Наталья Савюк, которая уже не первый год тренирует и учит в команде звездного тренера Насти Каменских – Андрея Хомицкого.
Итак, давайте готовить вместе и питаться полезно и главное – вкусно!
Рецепт капустной запеканки с курицей
КБЖВ * на 100 граммов – 90/9/5/3
- Помойте капусту водой, разделите на листочки, отварите их в воде в течение 3 – 4 минут до мягкости. Лук почистите от шелухи и нарежьте мелким кубиком.
- На разогретой сковородке протушите лук с куриным фаршем. При необходимости влейте немного воды, добавьте специй.
- На дно формы для запекания выложите слой капустных листьев. На капусту положите слой тушеного куриного фарша с луком. Посыпьте фарш слоем натертого сыра.
- То же самое проделайте с остальными ингредиентами слой за слоем.
- Взбейте йогурт с яйцом, посолите и поперчите, добавьте базилик.
- Полейте верх запеканки соусом, посыпьте оставшимся сыром.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте запеканку в течение 30 – 40 минут без конвекции.
- Готовую капустную запеканку подавайте сразу же после приготовления, разрезав на порции. Приятного аппетита!
*КБЖВ: К – калории; Б – белки, Ж – жиры, У – углеводы.
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