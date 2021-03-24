Постная выпечка тоже вкусная и ароматная, а готовить ее не труднее чем обычную. Владимир Ярославский уверен, что вишневый тарт станет одним из самых любимых ваших десертов!

Шеф-повар Владимир Ярославский подготовил для читателей, соблюдающих пост или просто не употребляющих сливочного масла и яиц, вкусный тарт с вишнями на кокосовом масле.

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Рецепт вишневого тарта понравится даже тем, кто употребляет продукты животного происхождения, ведь структура десерта нежная, а вкус – потрясающий.

Тарт для тех кто соблюдает пост, не ест сливочного масла и яиц. А вообще на самом деле просто очень вкусный тарт, который моя мама съела весь, когда попробовала и сразу решила попробовать приготовить у себя дома,

– прокомментировал Владимир Ярославский.

Рецепт постного тарта с вишнями

Ингредиенты:

– 80 г кокосового масла;

– 40 г воды;

– маленькая щепотка соли;

– 50 г сахара;

– 100 г (4 ст. л) муки;

– 4-5 г разрыхлителя;

Для начинки:

– 400 г вишни без косточек;

– 60 г сахара;

– 25 г муки;

– 50 г воды.