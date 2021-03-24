Рецепт постного тарта с вишнями от шеф-повара Владимира Ярославского
Постная выпечка тоже вкусная и ароматная, а готовить ее не труднее чем обычную. Владимир Ярославский уверен, что вишневый тарт станет одним из самых любимых ваших десертов!
Источник:Владимир Ярославский
Шеф-повар Владимир Ярославский подготовил для читателей, соблюдающих пост или просто не употребляющих сливочного масла и яиц, вкусный тарт с вишнями на кокосовом масле.
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Рецепт вишневого тарта понравится даже тем, кто употребляет продукты животного происхождения, ведь структура десерта нежная, а вкус – потрясающий.
Тарт для тех кто соблюдает пост, не ест сливочного масла и яиц. А вообще на самом деле просто очень вкусный тарт, который моя мама съела весь, когда попробовала и сразу решила попробовать приготовить у себя дома,
– прокомментировал Владимир Ярославский.
Рецепт постного тарта с вишнями
- Для приготовления теста смешайте в миске кокосовое масло, воду, сахар и хорошо перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и перемешайте. Замесите песочное тесто и оставьте его подыматься 30 минут при комнатной температуре, предварительно обернув слоем пищевой пленки, чтобы оно не обветрилось.
- Выложите тесто в форму для выпекания, Владимир брал круглую, диаметром 23 сантиметра.
- Разровняйте тесто по поверхности, сделайте бортики и несколько проколов вилкой. Выпекайте корж для тарта в духовке разогретой до 190 градусов 12 минут.
- На сковородку высыпьте вишню, посыпьте сахаром и доведите ингредиенты до кипения. Проварите вишни 2 минуты и отставьте в сторону.
- Смешайте муку для начинки с водой, добавьте к вишне и снова поставьте сковородку на плиту. Доведите смесь до кипения хорошо перемешивая, чтобы масса загустела.
- На готовый горячий корж высыпьте вишневую начинку.
- Выпекайте тарт в духовке при температуре 220 градусов 5 – 9 минут.
- Выньте тарт из духовки, немного охладите и подавайте постную сладкую выпечку к столу. Приятного аппетита!
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