Смачна та головне дієтична запіканка, яка точно не зашкодить вашій фігурі!

Ніжна та головне дієтична запіканка з капусти чимось нагадує італійську лазанью, але замість шарів тіста та калорійного соусу Бешамель в рецепті грецький йогурт та білокачанна капуста.

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Рецептом смачної запіканки з капусти поділилась з читачами фітнес тренер Наталія Савюк, яка вже не перший рік тренує та навчає в команді зіркового тренера Насті Каменських – Андрія Хомицького.

Отож, нумо готувати разом та харчуватися корисно і головне – смачно!

Рецепт капустяної запіканки з курятиною

КБЖВ* на 100 грамів – 90/9/5/3

Інгредієнти:

– 1 качан капусти;

– 500 г курячого філе;

– 60 г твердого сиру;

– 1 цибулина;

– 250 мл густого грецького йогурту 1,6%;

– 1 яйце;

– сіль, чорний мелений перець;

– базилік на ваш смак.

Помийте капусту водою, розділіть на листочки, відваріть їх у воді протягом 3 – 4 хвилин до м'якості. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці протушкуйте цибулю з курячим фаршем. За необхідності влийте трішки води, додайте спецій. На дно форми для запікання викладіть шар капустяного листя. На капусту покладіть шар тушкованого курячого фаршу з цибулею. Посипте фарш шаром натертого сиру. Те ж саме виконайте з іншими інгредієнтами шар за шаром. Збийте йогурт з яйцем, посоліть і поперчіть, додайте базилік. Полийте верх запіканки соусом, посипте сиром, що залишився. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте запіканку протягом 30 – 40 хвилин без конвекції. Готову капустяну запіканку подавайте відразу ж після приготування, розрізавши на порції. Смачного!

*КБЖВ: К – калорії, Б – білки, Ж – жири, В – вуглеводи.