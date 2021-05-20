Чтобы приготовить домашние оладьи с яблоками вам нужны обычные продукты, немного времени и все готово! Кстати, блюдо можно подавать к столу со сметаной, греческим йогуртом или кефиром.

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Если вы любите сладкое – полейте оладьи любимым джемом или медом.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

– 400 г яблок;

– 200 г творога;

– 2 яйца;

– 150 г рисовой или цельнозерновой муки;

– ванильный сахар;

– 1 ст. л кокосового масла и сливочного масла.