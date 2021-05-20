Чтобы приготовить домашние оладьи с яблоками вам нужны обычные продукты, немного времени и все готово! Кстати, блюдо можно подавать к столу со сметаной, греческим йогуртом или кефиром.

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Если вы любите сладкое – полейте оладьи любимым джемом или медом.

Рецепт оладий

  1. Тщательно помойте и очистите яблоки, удалите средцевинки и семена. Натрите яблоки на крупной терке.
  2. Добавьте к яблокам творог и разомните все вилкой.
  3. Добавьте к массе яйца, муку, ванильный сахар и масло – перемешайте тесто на оладьи до однородной консистенции.
  4. Разогрейте сковородку с кокосовым маслом и жарьте оладьи до готовности с обеих сторон. Приятного аппетита!