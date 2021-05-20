Щоб приготувати домашні оладки з яблуками вам потрібні звичайні продукти, трішки часу і все готово! До речі, страву можна подавати до столу зі сметаною, грецьким йогуртом або кефіром.

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Якщо ви полюбляєте солодке – полийте оладки улюбленим джемом або медом.

Рецепт оладок

Інгредієнти:

– 400 г яблук;

– 200 г домашнього сиру;

– 2 яйця;

– 150 г рисового або цільнозернового борошна;

– ванільний цукор;

– 1 ст. л кокосової олії та вершкового масла.