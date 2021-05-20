Щоб приготувати домашні оладки з яблуками вам потрібні звичайні продукти, трішки часу і все готово! До речі, страву можна подавати до столу зі сметаною, грецьким йогуртом або кефіром.
Читайте також Рецепт полуничного торта Фрезьє від кондитерки Лізи Глінської
Якщо ви полюбляєте солодке – полийте оладки улюбленим джемом або медом.
Рецепт оладок
- Ретельно помийте та почистіть яблука, видаліть серцевинки й насіння. Натріть яблука на грубій тертці.
- Додайте до яблук домашній сир та розімніть все виделкою
- Додайте до маси яйця, борошно, ванільний цукор та масло – перемішайте тісто на оладки до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку з кокосовою олією та смажте оладки до готовності з обох сторін. Смачного!