Картофельные кексы – вариант быстрого и вкусного завтрака или обеда, который не повлияет на вашу фигуру, ведь блюдо состоит исключительно из полезных продуктов.

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В состав блюда входит рисовая мука, которую можно употреблять если вы на правильном питании или боретесь с избыточным весом.

Рецепт картофельных кексов

Ингредиенты:

– 2 картофеля;

– 200 г куриного филе;

– 50 г болгарского перца

– 50 г помидоров;

– лук на ваш вкус;

– 4 шт. куриных яиц;

– 150 мл молока

– 100 г рисовой муки;

– 1 ч. л разрыхлителя;

– специи на ваш вкус;

– 50 г твердого сыра.