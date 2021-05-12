Картофельные кексы – вариант быстрого и вкусного завтрака или обеда, который не повлияет на вашу фигуру, ведь блюдо состоит исключительно из полезных продуктов.
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В состав блюда входит рисовая мука, которую можно употреблять если вы на правильном питании или боретесь с избыточным весом.
Рецепт картофельных кексов
- Тщательно помойте куриное филе, нарежьте его кусочками и обжарьте вместе с луком на сковороде до готовности.
- Картофель очистите от кожуры, помойте и натрите на мелкой терке. Обязательно отожмите сок из картофеля.
- Куриные яйца взбейте венчиком вместе со специями.
- Смешайте в отдельной тарелке болгарский перец, мелко нарезанные помидоры, молоко, муку, специи, куриное филе, картофель и яйца. Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
- Смажьте формы для кексов оливковым маслом, вылейте тесто.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте кексы 30 минут до готовности.
- За 5 минут до конца приготовления кексов посыпьте их натертым сыром и отправьте дальше запекаться. Приятного аппетита!