Картопляні кекси – варіант швидкого та смачного сніданку чи обіду, який не повпливає на вашу фігуру, адже страва складається виключно з корисних продуктів.
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До складу страви входить рисове борошно, яке можна вживати якщо ви на правильному харчуванні або боретеся із надлишковою вагою.
Рецепт картопляних кексів
- Ретельно помийте куряче філе, наріжте його шматочками та обсмажте разом із цибулькою на сковорідці до готовності.
- Картоплю почистіть від шкірки, помийте та натріть на дрібній тертці. Обов'язково відіжміть сік з картоплі.
- Курячі яйця збийте вінчиком разом зі спеціями.
- Змішайте в окремій тарілці болгарський перець, дрібно нарізані помідори, молоко, борошно, спеції, куряче філе, картоплю та яйця. Перемішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Змастіть форми для кексів оливковою олією, вилийте тісто.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте кекси 30 хвилин до готовності.
- За 5 хвилин до кінця приготування кексів посипте їх натертим сиром та відправте далі запікатися. Смачного!