Картопляні кекси – варіант швидкого та смачного сніданку чи обіду, який не повпливає на вашу фігуру, адже страва складається виключно з корисних продуктів.

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До складу страви входить рисове борошно, яке можна вживати якщо ви на правильному харчуванні або боретеся із надлишковою вагою.

Рецепт картопляних кексів

Інгредієнти:

– 2 картоплі;

– 200 г курячого філе;

– 50 г болгарського перцю;

– 50 г помідорів;

– цибуля на ваш смак;

– 4 шт. курячих яєць;

– 150 мл молока;

– 100 г рисового борошна;

– 1 ч. л розпушувача;

– спеції на ваш смак;

– 50 г твердого сиру.