Талантливый шеф-повар предлагает приготовить ароматную курицу, которая поразит всех гостей. К вашему вниманию простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво.

Известный шеф-повар, ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы "Качатори" со своими поклонниками в инстаграм. "Качатори" (cacciatore) в переводе с итальянского языка означает "охотник". Блюдо популярное в Италии и США. Ароматное и нежное филе курицы в томатно-овощном соусе вы легко можете приготовить дома.

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Курица "Качатори"

Курица "Качатори"

Ингредиенты:

– 6 куриных бедер (или филе);

– 6 крупных грибов портобелло (или шампиньоны);

– 2 красных лука;

– 500 г болгарского перца;

– 125 г оливок;

– 4 веточки свежего розмарина;

– 180 мл красного вина;

– 400 г томатов консервированных (или свежих помидоров).

Курятину почистите от кожуры, косточек, добавьте соль, перец, обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотой корочки. Почистите, нарежьте грибы, лук, перец кубиками, обжарьте на сковороде, добавьте вино, тушите 10 минут, добавьте томаты с соусом, перемешайте, добавьте розмарин, оливки и филе курицы, накройте крышкой, тушите 30-45 минут. Разогрейте духовку до 175 градусов, выложите блюдо в глубокую форму, отправьте на один час запекаться до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт курицы "Качатори" от Эктора Хименеса-Браво в видео: