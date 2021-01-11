Вкусная курица Качатори в томатно-овощном соусе: простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Талантливый шеф-повар предлагает приготовить ароматную курицу, которая поразит всех гостей. К вашему вниманию простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво.
Известный шеф-повар, ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы "Качатори" со своими поклонниками в инстаграм. "Качатори" (cacciatore) в переводе с итальянского языка означает "охотник". Блюдо популярное в Италии и США. Ароматное и нежное филе курицы в томатно-овощном соусе вы легко можете приготовить дома.
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Курица "Качатори"
Курица "Качатори"
- Курятину почистите от кожуры, косточек, добавьте соль, перец, обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.
- Почистите, нарежьте грибы, лук, перец кубиками, обжарьте на сковороде, добавьте вино, тушите 10 минут, добавьте томаты с соусом, перемешайте, добавьте розмарин, оливки и филе курицы, накройте крышкой, тушите 30-45 минут.
- Разогрейте духовку до 175 градусов, выложите блюдо в глубокую форму, отправьте на один час запекаться до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт курицы "Качатори" от Эктора Хименеса-Браво в видео:
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