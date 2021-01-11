Три дієтичні рецепти салатів з курячою грудкою: смачно та корисно
Період схуднення після свят розпочався і ми вже готові дивувати вас смачними, а головне низькокалорійними та дієтичними рецептами салатів з курочкою!
Smachno News піклується про вас та ваше здоров'я й підготував три рецепти легких салатів з курячою грудкою. Ситні білкові салати без майонезу чудово смакуватимуть вам як на обід, так і на вечерю після виснажливого спортивного тренування.
Читайте також Смачна курка Качаторі в томатно-овочевому соусі: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
– салат з відвареною куркою та рисом
Дієтичний салат на кожен день
Як приготувати дієтичний салат з курячої грудки
- Ретельно промийте рис, відваріть його у підсоленій воді до готовності та охолодіть.
- Куряче філе відваріть в окремій каструлі, воду трішки посоліть. Також слід окремо відварити овочі до готовності та охолодити.
- Для заправки дієтичного салату змішайте йогурт з гірчицею, соком лимона, додайте спецій та перемішайте.
- Готове філе курочки наріжте кубиками, викладіть на дно салатниці. Змастіть соусом та розрівняйте ложкою.
- На дрібній тертці натріть яблуко, викладіть шаром поверх соусу. Зверху додайте шар з рису та знову змастіть соусом з білого йогурту.
- Наступний шар викладіть із відвареної та натертої на тертці моркви, змастіть соусом.
- Задекоруйте салат з курки відвареним натертим на тертці яйцем та подавайте до столу.
– салат з курки та авокадо шарами
Салат шарами з куркою, авокадо та помідорами
Як приготувати салат з курки та авокадо шарами
- Ретельно помийте курячу грудку, відваріть її до готовності у підсоленій воді та охолодіть. Наріжте курочку кубиками та викладіть на дно салатниці.
- Почистіть авокадо, видаліть кісточку та наріжте м'якоть на середні кубики. Викладіть зверху на курочку та збризніть лимонним соком.
- Сир Фета змішайте з дрібно нарізаною цибулею та викладіть на салат. Зверху наріжте помідорів та задекоруйте на ваш смак. Смачного!
– салат з курячою грудкою та зеленню
Дієтичний салат на кожен день з куркою
Рецепт дієтичного салату з курячою грудкою та зеленню на кожен день
- Ретельно відваріть курячу грудку у підсоленій воді до готовності. Охолодіть м'ясо та наріжте на кубики або соломкою.
- Сир натріть на тертці або спеціальним ножем для Пармезану.
- Свіже листя салату помийте водою, просушіть на паперових рушниках та порвіть руками в салатницю.
- Для приготування соусу для салату з'єднайте свіжовичавлений сік лимона, гірчицю та спеції – перемішайте.
- У глибоку салатницю викладіть листя салату, куряче філе, посипте сиром та рясно полийте заправкою. Задекоруйте дієтичний, але надзвичайно смачний салат кедровими горішками та подавайте смаколик до столу.
Джерело: SmachnoNews
Поділитися новиною