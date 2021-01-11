Період схуднення після свят розпочався і ми вже готові дивувати вас смачними, а головне низькокалорійними та дієтичними рецептами салатів з курочкою!

Smachno News піклується про вас та ваше здоров'я й підготував три рецепти легких салатів з курячою грудкою. Ситні білкові салати без майонезу чудово смакуватимуть вам як на обід, так і на вечерю після виснажливого спортивного тренування.

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– салат з відвареною куркою та рисом

Дієтичний салат на кожен день

Інгредієнти:

– 50 г рису;

– 200 г курячого філе;

– 2 яйця;

– 1 середня морквина;

– 1 яблуко;

– 100 мл білого йогурту без цукру;

– 5 г гірчиці;

– сік лимону на ваш смак;

– спеції на ваш смак.

Як приготувати дієтичний салат з курячої грудки

Ретельно промийте рис, відваріть його у підсоленій воді до готовності та охолодіть. Куряче філе відваріть в окремій каструлі, воду трішки посоліть. Також слід окремо відварити овочі до готовності та охолодити. Для заправки дієтичного салату змішайте йогурт з гірчицею, соком лимона, додайте спецій та перемішайте. Готове філе курочки наріжте кубиками, викладіть на дно салатниці. Змастіть соусом та розрівняйте ложкою. На дрібній тертці натріть яблуко, викладіть шаром поверх соусу. Зверху додайте шар з рису та знову змастіть соусом з білого йогурту. Наступний шар викладіть із відвареної та натертої на тертці моркви, змастіть соусом. Задекоруйте салат з курки відвареним натертим на тертці яйцем та подавайте до столу.

– салат з курки та авокадо шарами

Салат шарами з куркою, авокадо та помідорами

Інгредієнти:

– 200 г курячої грудки;

– 100 г авокадо;

– 60 г помідорів;

– 100 г фети;

– лимонний сік;

– цибуля синя на ваш смак;

– спеції на ваш смак.

Як приготувати салат з курки та авокадо шарами

Ретельно помийте курячу грудку, відваріть її до готовності у підсоленій воді та охолодіть. Наріжте курочку кубиками та викладіть на дно салатниці. Почистіть авокадо, видаліть кісточку та наріжте м'якоть на середні кубики. Викладіть зверху на курочку та збризніть лимонним соком. Сир Фета змішайте з дрібно нарізаною цибулею та викладіть на салат. Зверху наріжте помідорів та задекоруйте на ваш смак. Смачного!

– салат з курячою грудкою та зеленню

Дієтичний салат на кожен день з куркою

Інгредієнти:

– 450 г курячого філе;

– 50 г сиру Пармезан;

– 1 лимон;

– 1 ч. л гірчиці;

– спеції на ваш смак;

– свіже листя салату;

– 1 ч. л кедрових горішків.

Рецепт дієтичного салату з курячою грудкою та зеленню на кожен день