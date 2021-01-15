К вашему вниманию подборка рецептов вкусных и полезных овощных супов для снижения веса. Как их правильно готовить – читайте далее в материале.

Овощные супы – основа для здорового сбалансированного питания. Для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов – это идеальный вариант. Вкусные диетические супы легко усваиваются, отличаются низкой калорийностью и насыщают организм питательными витаминами. Smachno News подготовил подборку рецептов: суп из овощей, суп из цветной капусты, суп из брокколи и зеленым горошком, которые вы с легкостью приготовите дома.

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Суп из овощей

Суп овощной

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– корень сельдерея;

– укроп, петрушка;

– 1-2 зубчика чеснока;

– 800 мл воды;

– подсолнечное масло;

– кориандр;

– соль и перец.

Для приготовления супа помойте, очистите картофель, сельдерей от кожуры, нарежьте кубиками, морковь нарежьте ломтиками. Очистите лук, чеснок, измельчите ножом, обжарьте на сковороде на подсолнечном масле до золотой корочки. В кастрюлю с кипящей водой выложите картофель, морковь, лук, сельдерей, добавьте соль, перец, кориандр, варите 15-20 минут до готовности. Выложите на тарелку, перед подачей украсьте петрушкой.

Суп из цветной капусты

Суп из цветной капусты

Ингредиенты:

– 1 цветная капуста;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– корень сельдерея;

– укроп, петрушка;

– 700 мл воды;

– соль и перец.

Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками, капусту разделите на соцветия, морковь нарежьте ломтиками. Сельдерей очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Очистите лук, нарежьте ломтиками. Морковь с луком, сельдереем обжарьте на сковороде на масле до золотой корочки. В кастрюлю с кипящей водой выложите картофель, морковь, лук, сельдерей, добавьте соль, перец, варите 20 минут до готовности. Выложите на тарелку, перед подачей украсьте петрушкой.

Суп с брокколи и зеленым горошком

Суп с брокколи и зеленым горошком

Ингредиенты:

– 350 граммов брокколи (замороженные);

– 250 граммов зеленого горошка (замороженные);

– 200 граммов стручковой фасоли (замороженные);

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 литр воды;

– соль и перец.