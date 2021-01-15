Овощные диетические супы из цветной капусты, брокколи, зеленым горошком: домашние рецепты
К вашему вниманию подборка рецептов вкусных и полезных овощных супов для снижения веса. Как их правильно готовить – читайте далее в материале.
Овощные супы – основа для здорового сбалансированного питания. Для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов – это идеальный вариант. Вкусные диетические супы легко усваиваются, отличаются низкой калорийностью и насыщают организм питательными витаминами. Smachno News подготовил подборку рецептов: суп из овощей, суп из цветной капусты, суп из брокколи и зеленым горошком, которые вы с легкостью приготовите дома.
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Суп из овощей
Суп овощной
- Для приготовления супа помойте, очистите картофель, сельдерей от кожуры, нарежьте кубиками, морковь нарежьте ломтиками.
- Очистите лук, чеснок, измельчите ножом, обжарьте на сковороде на подсолнечном масле до золотой корочки.
- В кастрюлю с кипящей водой выложите картофель, морковь, лук, сельдерей, добавьте соль, перец, кориандр, варите 15-20 минут до готовности. Выложите на тарелку, перед подачей украсьте петрушкой.
Суп из цветной капусты
Суп из цветной капусты
- Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками, капусту разделите на соцветия, морковь нарежьте ломтиками.
- Сельдерей очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Очистите лук, нарежьте ломтиками. Морковь с луком, сельдереем обжарьте на сковороде на масле до золотой корочки.
- В кастрюлю с кипящей водой выложите картофель, морковь, лук, сельдерей, добавьте соль, перец, варите 20 минут до готовности. Выложите на тарелку, перед подачей украсьте петрушкой.
Суп с брокколи и зеленым горошком
Суп с брокколи и зеленым горошком
- Для приготовления супа помойте, очистите морковь, лук от кожуры, нарежьте кубиками.
- Заранее разморозьте брокколи, горошек, стручковую фасоль.
- На сковороде на оливковом масле обжарьте лук с морковью до золотой корочки.
- В кастрюлю с кипящей водой, выложите лук с морковью, добавьте размороженные овощи, соль, перец, варите 15-25 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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