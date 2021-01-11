Овощные супы-детокс с чечевицей, брокколи, морковью и имбирем: домашние рецепты
К вашему вниманию легкие и полезные овощные супы для очищения и оздоровления организма.
Smachno News подготовил для вас подборку рецептов овощных супов из чечевицы, с имбирем и специями, которые вы с легкостью приготовите дома. Как известно, употребление вареных супов полезно для пищеварительной системы, которые наполняют организм питательными веществами, стимулируют пищеварение и очищение организма от шлаков, а также обладают антибактериальным и противовоспалительным действием.
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Суп с брокколи
Суп с брокколи
- Помойте, почистите картофель, нарежьте кубиками, капусту разделите на соцветия.
- Почистите лук, чеснок, обжарьте в глубокой кастрюле на оливковом масле, добавьте измельченный или сушеный базилик, долейте 500 мл воды, добавьте картофель, капусту, соль, перец, варите до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.
Суп с морковью и имбирем
Суп с морковью и имбирем
- Морковь помойте, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Помойте, почистите имбирь, лук, чеснок, измельчите ножом. В кастрюле обжарьте на сливочном масле до золотой корочки, добавьте 750 мл воды. Дальше – добавьте морковь, доведите до кипения, варите до готовности 15-25 минут. Овощи измельчите блендером.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.
Суп из красной чечевицы
Суп из красной чечевицы
- Для приготовления супа почистите лук, чеснок, измельчите ножом, обжарьте на сковороде на сливочном масле.
- Помойте перец очистите от косточек, нарежьте ломтиками.
- Тщательно помойте чечевицу, выложите в кастрюлю с водой, варите на малом огне, добавьте соль, перец, добавьте обжаренный лук, болгарский перец, одну столовую ложку куркумы, перемешайте, варите до готовности. Снимите с огня, взбейте суп блендером.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки, подавайте с сухариками или хлебом. Приятного аппетита!
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