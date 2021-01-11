К вашему вниманию легкие и полезные овощные супы для очищения и оздоровления организма.

Smachno News подготовил для вас подборку рецептов овощных супов из чечевицы, с имбирем и специями, которые вы с легкостью приготовите дома. Как известно, употребление вареных супов полезно для пищеварительной системы, которые наполняют организм питательными веществами, стимулируют пищеварение и очищение организма от шлаков, а также обладают антибактериальным и противовоспалительным действием.

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Суп с брокколи

Суп с брокколи

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 1 картофелина;

– 1 кочан брокколи;

– 1 пучок базилика или 2 ст.л сушеного;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 ст.л оливкового масла;

– 500 мл воды;

– соль и перец.

Помойте, почистите картофель, нарежьте кубиками, капусту разделите на соцветия. Почистите лук, чеснок, обжарьте в глубокой кастрюле на оливковом масле, добавьте измельченный или сушеный базилик, долейте 500 мл воды, добавьте картофель, капусту, соль, перец, варите до готовности. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.

Суп с морковью и имбирем

Суп с морковью и имбирем

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 2-3 зубчика чеснока;

– 5 морковок;

– корень имбиря;

– 1 ст.л карри;

– 2 ст.л оливкового масла;

– 750 мл воды;

– ½ ч. л корицы;

– 1 ст.л сливочного масла 82%;

– соль и перец.

Морковь помойте, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Помойте, почистите имбирь, лук, чеснок, измельчите ножом. В кастрюле обжарьте на сливочном масле до золотой корочки, добавьте 750 мл воды. Дальше – добавьте морковь, доведите до кипения, варите до готовности 15-25 минут. Овощи измельчите блендером. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.

Суп из красной чечевицы

Суп из красной чечевицы

Ингредиенты:

– 200 г красной чечевицы;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 шт. болгарского перца

– 1 ст.л сливочного масла 82%;

– 1 ст.л куркумы;

– соль и перец;

– 500 мл воды.