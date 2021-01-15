Овочеві дієтичні супи з цвітної капусти, броколі, зеленим горошком: домашні рецепти
До вашої уваги добірка рецептів смачних і корисних овочевих супів для зниження ваги. Як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.
Овочеві супи – основа для здорового збалансованого харчування. Для тих, хто хоче позбавитися зайвих кілограмів – це ідеальний варіант. Смачні дієтичні супи легко засвоюються, відрізняються низькою калорійністю та насичують організм поживними вітамінами. Smachno News підготував підбірку рецептів: суп із овочів, суп з цвітної капусти, суп з броколі та зеленим горошком, які ви з легкістю приготуєте вдома.
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Суп із овочів
Суп овочевий
- Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, селеру від шкірки, наріжте кубиками, моркву наріжте скибочками.
- Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем, обсмажте на пательні на соняшниковій олії до золотої скоринки.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, моркву, цибулю, селеру, додайте сіль, перець, коріандр, варіть 15-20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте петрушкою.
Суп із цвітної капусти
Суп із цвітної капусти
- Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками, капусту розділіть на суцвіття, моркву наріжте скибочками.
- Селеру почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Моркву з цибулею, селерою обсмажте на пательні на олії до золотої скоринки.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, моркву, цибулю, селеру, додайте сіль, перець, варіть 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте петрушкою.
Суп з броколі та зеленим горошком
Суп з броколі та зеленим горошком
- Для приготування супу помийте, почистіть моркву, цибулю від шкірки, наріжте кубиками.
- Заздалегідь розморозьте броколі, горошок, стручкову квасолю.
- На пательні на оливковій олії обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки.
- У каструлю з окропом викладіть цибулю з морквою, додайте розморожені овочі, сіль, перець, варіть 15-25 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
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