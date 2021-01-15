До вашої уваги добірка рецептів смачних і корисних овочевих супів для зниження ваги. Як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.

Овочеві супи – основа для здорового збалансованого харчування. Для тих, хто хоче позбавитися зайвих кілограмів – це ідеальний варіант. Смачні дієтичні супи легко засвоюються, відрізняються низькою калорійністю та насичують організм поживними вітамінами. Smachno News підготував підбірку рецептів: суп із овочів, суп з цвітної капусти, суп з броколі та зеленим горошком, які ви з легкістю приготуєте вдома. Читайте також Овочеві супи-детокс з сочевицею, броколі, морквою та імбиром: домашні рецепти Суп із овочів Суп овочевий Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– корінь селери;

– кріп, петрушка;

– 1-2 зубчика часнику;

– 1 літр води;

– соняшникова олія;

– коріандр;

– сіль і перець. Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, селеру від шкірки, наріжте кубиками, моркву наріжте скибочками. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем, обсмажте на пательні на соняшниковій олії до золотої скоринки. У каструлю з окропом викладіть картоплю, моркву, цибулю, селеру, додайте сіль, перець, коріандр, варіть 15-20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте петрушкою. Суп із цвітної капусти Суп із цвітної капусти Інгредієнти:

– 1 цвітна капуста;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– корінь селери;

– кріп, петрушка;

– 700 мл води;

– сіль і перець. Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками, капусту розділіть на суцвіття, моркву наріжте скибочками. Селеру почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Моркву з цибулею, селерою обсмажте на пательні на олії до золотої скоринки. У каструлю з окропом викладіть картоплю, моркву, цибулю, селеру, додайте сіль, перець, варіть 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте петрушкою. Суп з броколі та зеленим горошком Суп з броколі та зеленим горошком Інгредієнти:

– 350 грамів броколі (заморожені);

– 250 грамів зеленого горошку (заморожені);

– 200 грамів стручкової квасолі (заморожені);

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 літр води;

– сіль і перець. Для приготування супу помийте, почистіть моркву, цибулю від шкірки, наріжте кубиками. Заздалегідь розморозьте броколі, горошок, стручкову квасолю. На пательні на оливковій олії обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. У каструлю з окропом викладіть цибулю з морквою, додайте розморожені овочі, сіль, перець, варіть 15-25 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!