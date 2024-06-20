Можно даже тем, кто на диете: готовим невероятно нежный клубничный десерт
20 июня 2024, 18:45Читати новину українською
Источник:anny.cooking
Вкусный десерт можно приготовить даже без сахара. Просто воспользуйтесь этим элементарным рецептом.
Клубника придаст десерту фантастический аромат. Вполне вероятно, что вы будете готовить его не раз.
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Невесомый клубничный десерт
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 500 граммов клубники;
– 30 граммов желатина;
– 120 миллилитров воды;
– 30 граммов сахарозаменителя или меда.
Смотрите видео, как приготовить этот вкусный десерт
Приготовление:
- Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 – 15 минут.
- Тем временем ️клубнику взбейте блендером, добавьте подсластитель, подогрейте на огне до первых пузырьков, но не доводите до кипения. ️
- Снимите пюре клубники с огня и добавьте желатин. Размешайте и оставьте охлаждаться на 20 минут.
- Переложите пюре в удобную посуду для взбивания и взбивайте ориентировочно 15 минут до пышной пены без устойчивых пиков.
- Форму застелите пищевой пленкой, смажьте маслом, вылейте клубничный мусс, разровняйте, накройте сверху пленкой и охладите в холодильнике в течение 4 часов.