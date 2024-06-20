Клубника придаст десерту фантастический аромат. Вполне вероятно, что вы будете готовить его не раз.

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Невесомый клубничный десерт

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов клубники;

– 30 граммов желатина;

– 120 миллилитров воды;

– 30 граммов сахарозаменителя или меда.

Смотрите видео, как приготовить этот вкусный десерт

Приготовление:

Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 – 15 минут. Тем временем ️клубнику взбейте блендером, добавьте подсластитель, подогрейте на огне до первых пузырьков, но не доводите до кипения. ️ Снимите пюре клубники с огня и добавьте желатин. Размешайте и оставьте охлаждаться на 20 минут. Переложите пюре в удобную посуду для взбивания и взбивайте ориентировочно 15 минут до пышной пены без устойчивых пиков. Форму застелите пищевой пленкой, смажьте маслом, вылейте клубничный мусс, разровняйте, накройте сверху пленкой и охладите в холодильнике в течение 4 часов.

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