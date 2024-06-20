Клубника придаст десерту фантастический аромат. Вполне вероятно, что вы будете готовить его не раз.

Стоит попробовать Никогда не догадаетесь, что там есть кефир: как приготовить клубничное смузи

Невесомый клубничный десерт

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Смотрите видео, как приготовить этот вкусный десерт

Приготовление:

  1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 – 15 минут.
  2. Тем временем ️клубнику взбейте блендером, добавьте подсластитель, подогрейте на огне до первых пузырьков, но не доводите до кипения. ️
  3. Снимите пюре клубники с огня и добавьте желатин. Размешайте и оставьте охлаждаться на 20 минут.
  4. Переложите пюре в удобную посуду для взбивания и взбивайте ориентировочно 15 минут до пышной пены без устойчивых пиков.
  5. Форму застелите пищевой пленкой, смажьте маслом, вылейте клубничный мусс, разровняйте, накройте сверху пленкой и охладите в холодильнике в течение 4 часов.