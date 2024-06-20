Полуниця додасть десерту фантастичного аромату. Цілком ймовірно, що ви готуватимете його не раз.
Варто спробувати Ніколи не здогадаєтесь, що там є кефір: як приготувати полуничне смузі
Невагомий полуничний десерт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться відео, як приготувати цей смачний десерт
Приготування:
- Желатин залийте холодною водою і залиште на 10 – 15 хвилин.
- Тим часом ️полуницю збийте блендером, додайте підсолоджувач, підігрійте на вогні до перших бульбашок, але не доводьте до кипіння. ️
- Зніміть пюре полуниці з вогню і додайте желатин. Розмішайте та залиште охолоджуватися на 20 хвилин.
- ️Перекладіть пюре в зручний посуд для збивання і збивайте орієнтовно 15 хвилин до пишної піни без стійких піків.
- Форму застеліть харчовою плівкою, змастіть олією, вилийте полуничний мус, розрівняйте, накрийте зверху плівкою та охолодіть в холодильнику протягом 4 годин.